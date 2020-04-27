YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Biga Belediyesi müzikle buluşturmaya devam ediyor

Biga Belediyesi müzikle buluşturmaya devam ediyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 27.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Biga Belediyesi, Korona virüsle mücadele günlerinde ‘Şarkılarda Buluşalım’ programıyla birbirinden güzel eserleri evlere taşırken, program Ramazan konsepti içinde tüm hızıyla devam ediyor.Biga Belediyesi, sosyal medya hesapları Facebook ve Instagram’dan canlı olarak yayınladığı Şarkılarda Buluşalım programıyla evlere konuk oluyor.

Biga Belediyesi, Korona virüsle mücadele günlerinde ‘Şarkılarda Buluşalım’ programıyla birbirinden güzel eserleri evlere taşırken, program Ramazan konsepti içinde tüm hızıyla devam ediyor.
Biga Belediyesi, sosyal medya hesapları Facebook ve Instagram’dan canlı olarak yayınladığı Şarkılarda Buluşalım programıyla evlere konuk oluyor. Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara müzik evinizde sloganıyla ulaşarak keyifli ve huzurlu zaman geçirmelerini sağlayan Biga Belediyesi’nin organize ettiği ‘Şarkılarda Buluşalım’ programına yoğun ilgi sürüyor.
Bigalı müzisyen ve sanatçılar, takipçilerden gelen şarkı, türkü ve musiki istekleri hem çalıyor hem de seslendiriyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki Bigalıların da yoğun şekilde izlediği ve istek gönderdiği program Ramazan ayının girmesiyle birlikte gönüllere dokunmaya devam ediyor. Program, Biga Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 2, 9, 16 ve 23 Mayıs Cumartesi akşamları saat 22:00’de canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Çanakkale Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:17
İkindi
17:05
Akşam
20:12
Yatsı
21:40

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
İskele Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Akif Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.