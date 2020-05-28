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Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.05.2020 08:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir yetiştiren 2 kişiye operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Y.

Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir yetiştiren 2 kişiye operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen M.Y. ve K.D. isimli şüphelilerin ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 35 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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