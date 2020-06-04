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Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi yetiştiren şahsın evine baskın yaptı.

Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi yetiştiren şahsın evine baskın yaptı. Jandarmanın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen G.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan kontrollerde: 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli G.A. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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