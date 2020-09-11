YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. BİK’ten Zonguldak Valiliği’ne ziyaret

BİK’ten Zonguldak Valiliği’ne ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Zonguldak’ta gazeteleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Zonguldak’ta gazeteleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çorbacı, 1 Ekim 2020 itibariyle şube müdürlüğünün hizmet alanına Zonguldak’ın dahil edileceğini ifade etti.
Geçen Haziran ayında Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü olarak atanan İbrahim Çorbacı; beraberinde Şube Müdürlüğünde görevli memur Habip Dayıoğlu ile birlikte Zonguldak’ta birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Zonguldak Valiliği ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz’a kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Çorbacı, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle şube müdürlüğünün hizmet alanına Zonguldak’ın da dahil edileceği bilgisini verdi.
Bu vesile ile Zonguldak il merkezindeki günlük gazetelerin temsilcilerini ziyaret eden İbrahim Çorbacı, gazetelerin sorunlarını dinleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık’ı da ziyaret eden Çorbacı, Zonguldak-Sakarya-Düzce-Bolu illerinde hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başakşehir Bilgievlerinde sosyal mesafeli “EBA” hizmeti
Başakşehir Bilgievlerinde sosyal mesafeli “EBA” hizmeti
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
12:55
İkindi
16:28
Akşam
19:17
Yatsı
20:39

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kabuk Ve Yavaş Ailesi’nin Mutlu Günü
Kabuk Ve Yavaş Ailesi’nin Mutlu Günü
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.