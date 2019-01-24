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Bilal Başacıkoğlu'nun futbol hayatı tehlikeye girdi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.01.2019 09:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Sezon başında Hollanda'nın Feyenoord takımından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nun futbol hayatı tehlikeye girdi.

Bilal Başacıkoğlu'nun futbol hayatı tehlikeye girdi

Bel fıtığı bulunan Bilal'in dinen ağrıları yeniden arttı. Aşırı derecede ağrı hissettiği için Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçı kadrosundan da çıkarılan Bilal Başacıkoğlu, sarı kırmızılı takımın dünkü idmanına da katılmadı.

Evinde istirahat eden Bilal'in tahlil ve tetkikleri hem Kayseri'de hem de İstanbul'daki doktorlar tarafından incelenecek.
Bugün İstanbul'a giderek bir dizi tetkiklerden geçecek olan Bilal'in raporları geleceğine ışık tutacak. Bursaspor maçında forma giymesi imkansız olan Bilal için öncelik olarak iğne ilaç tedavisi istenecek. Bilal'in ağrıları giderilebilirse ligin ilk yarısında olduğu gibi takımla birlikte çalışabilecek. Ancak ağrılarının dinmemesi ve ilaç tedavisinin netice vermemesi halinde ise ameliyat olması istenecek.

Gurbetçi futbolcu için ameliyat ihtimali var. Ameliyat olması gerekirse sezonu kapatacak olan Bilal Başacıkoğlu'nun ameliyat sonrasında ne zaman futbola döneceği dahi tartışma konusu. Bir çok kişi bel fıtığı ameliyatını riskli görüyor. Fizik tedavi ile fıtık sürecinin geride kalması da sağlanabiliyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Profesyonel Takım Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Bilal Başacıkoğlu'nun tedavi görerek takıma katılacağına inandığını söyledi. Uyar, "Bilal'in bel fıtığı var ve bundan ötürü Akhisarspor maçında oynatılmadı. Evinde istirahat eden Bilal'in tedavisine başlandı. Kendisi yarın İstanbul'a giderek kontrollerden geçecek. Umarım kısa sürede takıma katılır. Bilal bizim için önemli futbolcu. Transferi dahi gündemde olabilirdi. Umarım ciddi bir durum olmaz" dedi.

Bilal, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile 18 lig maçının 18'in de görev alırken 1187 dakika sahada kaldı. Hiç gol atamayan ve asisti bulunmayan Bilal, sarı kırmızılı forma ile 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı.

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