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Bıldırcın sesi çıkaran düzenekler ele geçirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Kırklareli’de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, bıldırcın sesi çıkaran 5 adet düzenek tespit edilerek imha edildi.Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Kırklareli’de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, bıldırcın sesi çıkaran 5 adet düzenek tespit edilerek imha edildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 60 kişi kontrol edilerek, usulsüz olarak avlanan kimseye rastlanılmadı. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 5 adet düzenek tespit edilerek imha edildi.
Usulüne uygun avlanmakta olan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetlerinin devam edileceği belirtildi.

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