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Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü

BİLECİK HABERLERİ  | 08.02.2020 12:00 | Son Güncelleme

Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi kentte dönerken, ilk ziyaretlerin birini AFAD’a yaptılar.Ekip Başkanı Mustafa Söğütlü ve ekibi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret etti.

Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü

Elazığ depremi sonrası bölgede görev alan Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi kentte dönerken, ilk ziyaretlerin birini AFAD’a yaptılar.
Ekip Başkanı Mustafa Söğütlü ve ekibi Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel’i makamında ziyaret etti. Söğütlü, Sürsüre Mahallesindeki Dilek Apartmanı enkazında 9 gönüllü personelle arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını belirtti. İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Bilecik arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden döndü

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalışkan Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Kaan Eczanesi
Sogut
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