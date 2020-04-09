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Bilecik ASKF 33 yaşında

BİLECİK HABERLERİ  | 09.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 33’üncü yıl dönümü kutladı.Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "9 Nisan 1987 yılında kurulmuş olan Bilecik ASKF’nın 33’üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum, uzun yıllar faaliyet göstermesini diliyorum.

Bilecik ASKF 33 yaşında

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Nusret Tosun, başkanı olduğu kurumun 33’üncü yıl dönümü kutladı.
Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, "9 Nisan 1987 yılında kurulmuş olan Bilecik ASKF’nın 33’üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum, uzun yıllar faaliyet göstermesini diliyorum. Bilecik’teki amatör spor kulüpleri ile birlikte daha nice başarılı çalışmalara imza atmak dileğiyle. Kurucu başkanımız olan Mehmet Bayındır ardından sırasıyla Ali Pamukçu, Erol Çim’e vermiş hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ben de bu kurumun 4’üncü başkanı olarak 3 başkanımıza uzun ömürler dilerim. Tüm spor kulüplerimize başarılar dileyip Koronasız ve sağlıklı günler diler. Tüm spor ailemize evde kalmalarını rica ederim" dedi.

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İkindi
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Akşam
19:39
Yatsı
21:02

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Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
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Sogut
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