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Bilecik, Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

BİLECİK HABERLERİ  | 24.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Bilecik, Basketbol U16 Erkekler 1.

Bilecik, Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Bilecik, Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası ev sahipliği yapacak. Şampiyonada farklı illerden gelen 15 takım bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
İstasyon Spor Salonu’nda 25-29 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Basketbol U16 Erkekler 1. Bölge Şampiyonası, 1881 Düzce Belediye, Anadolu Efes, Ant Spor Organizasyon, Balıkesir BŞB, Bilecik Tenis Dağcılık, Çanakkale Basketbol Atölyesi, Çanakkale Türk Telekom, Çorlu Belediyesi, Derince Yenikent, Edirne FSM Ortaokulu, İzmit Basketbol İhtisas, Lüleburgaz Trend Gençlik, Sakarya Gelişim Basketbol, Tredaş Spor Kulübü ile Yalova Belediye takımları katılacak.
Tek devreli lig usulüne göre dört grupta oynanacak müsabakalarda, ilk iki sırayı elde eden takımlar gruplarından çıkma şansı elde edecek. Çapraz eşleşme sonucu birbirine rakip olacak 8 takım bir üst tura terfi etmek için mücadele edecek ve kazanan takımlar Türkiye şampiyonasında yoluna devam edecek.

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