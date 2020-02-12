YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Toplantıda, Bilecik genelinde toplanan atıkların toplanması ve bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılması gibi konular görüşüldü" dedi.

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı İl Özel İdaresi toplantı salonundan yapıldı.
Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Toplantıda, Bilecik genelinde toplanan atıkların toplanması ve bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılması gibi konular görüşüldü" dedi.

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:19
İkindi
16:10
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Şentürk’ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda inceleme

Vali Şentürk’ten Osmaneli OSB ve tarihi konaklarda inceleme

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.