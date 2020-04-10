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Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde

BİLECİK HABERLERİ  | 10.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşa hizmet veriyor.Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi: Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan E-Çap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı.

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşa hizmet veriyor.
Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi: Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan E-Çap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı. Böylece vatandaşlarımız belediyeye uğramadan birçok başlıkta hizmet alabileceklerdir. Belirtilen alandan hizmet almak isteyen vatandaşlarımız sitemiz sayfasındaki E-hizmetler bölümünden E-Çap kısmını tıklayarak ada ve parsel bilgileri, konut alanı bilgileri gibi bütün imar konularına ilişkin güncel bilgilere ulaşabileceklerdir" denildi.

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Yatsı
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Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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