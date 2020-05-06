YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik Belediyesi şehir merkezinde maske dağıtımına devam ediyor

Bilecik Belediyesi şehir merkezinde maske dağıtımına devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 06.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin çeşitli alanlarında vatandaşlara maske dağıtımı devam ediyor.Salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlara birçok konuda hizmet veren Bilecik Belediyesi tarafından semt pazarları, kapalı pazar, pazar pazarı ve şehir merkezindeki dağıtım noktalarında ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin çeşitli alanlarında vatandaşlara maske dağıtımı devam ediyor.
Salgın ile mücadele kapsamında vatandaşlara birçok konuda hizmet veren Bilecik Belediyesi tarafından semt pazarları, kapalı pazar, pazar pazarı ve şehir merkezindeki dağıtım noktalarında ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 290 bin adet maskeyi vatandaşlara dağıtan Bilecik Belediyesi tarafından belirtilen alanlar ile şehir merkezinde kurulan noktalarda maske dağıtımları düzenli olarak devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin’de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:07
Yatsı
21:39

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.