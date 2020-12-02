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Bilecik Belediyesinde görev değişimi

BİLECİK HABERLERİ  | 02.12.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanlığında bugün itibariyle 4 görev değişikliği yapıldı.Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine dün atanan İsmail Hakkı Elmas imzasıyla, geçtiğimiz aylarda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Recep Gırça, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne getirildi.

Bilecik Belediye Başkanlığında bugün itibariyle 4 görev değişikliği yapıldı.
Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine dün atanan İsmail Hakkı Elmas imzasıyla, geçtiğimiz aylarda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Recep Gırça, Teftiş Kurulu Müdürlüğüne getirildi. Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili ile Zabıta Amir Vekili görevinde bulunan Sali Yılmaz ise Ruhsat ve Denetim Müdür Vekilliği görevinin devam ederken, Zabıta Müdür Vekilliği görevine de terfi etti. Evlendirme memuru ve Zabıta Müdür Vekilliği görevini yürüten Ahmet Özbek ise, evlendirme memuru görevi devam ederken, şef kadrosuna düşürüldü. Ayrıca, şef kadrosunda bulunan Nilgün Kardaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne getirildi.

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