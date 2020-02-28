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Bilecik Belediyesinden cami çıkışı cemaate ikram

BİLECİK HABERLERİ  | 28.02.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Regaip kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrasında cemaate kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.Mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdüren Bilecik Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandili dolayısıyla camilerde kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Bilecik Belediyesinden cami çıkışı cemaate ikram

Bilecik Belediyesi tarafından Regaip kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrasında cemaate kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.
Mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdüren Bilecik Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandili dolayısıyla camilerde kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Başta merkez cami Şerifpaşa olmak üzere, Orhangazi, Kayı Boyu cami ve birçok camide yatsı namazı sonrasında ikramlar yapıldı.
Vatandaşlar da yapılan ikramlardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik Belediyesinden cami çıkışı cemaate ikram

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