Bilecik Belediyesi’nden otopark açıklaması

Bilecik Belediyesi, kurum binası yanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapıldı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımız ve İl Müze Müdürlüğü işbirliğinde mevcut belediye binası yanındaki atıl alanda çalışma gerçekleştirilmektedir. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan ve onayı alınan proje doğrultusunda söz konusu alanda düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirilecektir. Belediyemize gelen vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında peyzaj çalışması yapılarak, tarihi saat kulesi ve belediye binası önünde şu ana kadar kullanılmayan alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Belediye Başkanlığı olarak gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz’’ denildi.



