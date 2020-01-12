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  4. Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu

Bilecik derbisinin kazanını Bilecikspor oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 12.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 7-1 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.Bilecik 1.

Bilecikspor ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 7-1 kazanarak, yoluna emin adımlarla devam etti.
Bilecik 1. Amatör Lig’de ikinci yarının ilk müsabakasında kenttin iki takımı olan 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecikspor karşı karşıya gelirken, müsabakayı Bilecikspor 7-1 kazandı. Maça iyi başlayan Bilecikspor 33’üncü dakikada Yasin Eroğlu ve 38’inci dakika Tuna Kumru’nun attığı gollerle durumu 2-0’a getirdi. Bu goller aynı zamanda maçında ilk yarısının sonucu oldu.

İkinci yarı 4 gol oldu
İkinci yarıda da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 58’inci dakikasında Tayfun Yalçın ile durumu 3-0’a getirdi. Maçın 65’inci dakikasında takımın yeni transferi Yasin Tepe durumu 4-0’a getirdi. Maçın 70’inci dakikasında Adem Can Başaraner durumu 5-0’a getiren golü kaydetti. Nadir gelişen bir 1299 Bilecik Kulübü atağında Kemal Ali Cevher durumu 5-1’e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra İsmail Yıldız Bilecikspor’un 6’ıncı golünü kaydederken, skor 6-1 oldu. Maçın son golünü 85’inci dakikada Barış İleri kaydederken, Bilecikspor maçı 7-1 kazandı.
Bilecikspor bu galibiyet sonrası puanını 33’e çıkarırken, 1299 Bilecik Kulübü 18 puanda kaldı.

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Golpazari
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