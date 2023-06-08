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Bilecik futbol tarihinde yine bir ilk yaşandı

08.06.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te 2 futbol müsabakası, maçları yönetecek bir hakem olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik 2. Amatör Lig’de geçtiğimiz pazar günü oynanması gereken Bayırköyspor- Yeniköyspor, Akpınarspor-Kınıkspor müsabakaları, yönetecek bir hakem olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bu erteleme sonrası kulüp yöneticileri Bilecik İl Hakem Kurulu’na tepki gösterirken, en son 2021 yılında il genelinde hakem aday kursu açıldığı öğrenildi.

Bu yaşananlardan sonra İl Hakem Kurulunun nasıl bir yol çizeceği merak konusu haline gelirken, hakem sayısının yeterli olduğu, hakemlerin kurula tepki olarak müsabakalara çıkmadığı iddia edildi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Bakkalcioglu eczanesi
Bozuyuk
Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
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Atabay eczanesi
Merkez
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