Bilecik futbol tarihinde yine bir ilk yaşandı

Bilecik 2. Amatör Lig’de geçtiğimiz pazar günü oynanması gereken Bayırköyspor- Yeniköyspor, Akpınarspor-Kınıkspor müsabakaları, yönetecek bir hakem olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bu erteleme sonrası kulüp yöneticileri Bilecik İl Hakem Kurulu’na tepki gösterirken, en son 2021 yılında il genelinde hakem aday kursu açıldığı öğrenildi.

Bu yaşananlardan sonra İl Hakem Kurulunun nasıl bir yol çizeceği merak konusu haline gelirken, hakem sayısının yeterli olduğu, hakemlerin kurula tepki olarak müsabakalara çıkmadığı iddia edildi.

