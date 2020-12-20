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Bilecik İl Genel Sekreteri Bayrakçı, yatırımları inceledi

BİLECİK HABERLERİ  | 20.12.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bilecik İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi.Bilecik İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapı denetimleri yürütülen projelerden Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü hizmet binası güçlendirme ve onarım çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi.
Bilecik İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapı denetimleri yürütülen projelerden Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü hizmet binası güçlendirme ve onarım çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapım işi ve Bilecik’in Söğüt ilçesindeki eğitim veren Ertuğrulgazi Ortaokulu güçlendirme ve onarım işini yerinde inceleyen Bilecik İl Genel Sekreteri Bayrakçı, yetkililerden bilgi aldı.
Bayrakçı, son olarak Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içine yapılan Ertuğrulgazi Mescidi ve Darülkurra yapım işi şantiyelerini gezerek incelemelerde bulundu.

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