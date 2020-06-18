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Bilecik merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bilecik merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli serbest bırakıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş askerlerin bulunduğu 5 zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Bilecik, Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı yürütülen operasyonda F.S. (51), K.Ç. (33), F.A. (51), E.S. (32) ve E.K.(50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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