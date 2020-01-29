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Bilecik Müftülüğünden “Gençliğe Değer” konferansları

BİLECİK HABERLERİ  | 29.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü tarafından çeşitli konferanslar düzenlenirken, 2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.“Gençliğe Değer” projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Eğitimde İş Birliği" protokolü ile müftülük personeli olan vaiz, din hizmetleri uzmanı, imam hatip ve Kur’an-i Kerim öğreticileri tarafından Bilecik’te bulunan ortaokul, lise ve pansiyonlarda konferanslar verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü tarafından çeşitli konferanslar düzenlenirken, 2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.
“Gençliğe Değer” projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Eğitimde İş Birliği" protokolü ile müftülük personeli olan vaiz, din hizmetleri uzmanı, imam hatip ve Kur’an-i Kerim öğreticileri tarafından Bilecik’te bulunan ortaokul, lise ve pansiyonlarda konferanslar verildi. Allah’a iman, insan ve değeri, kimlik ve aidiyet, nimetlerin kadrini bilmek, şükür, sünneti-i seniyenin önemi, niyet ve davranış, iyilikleri çoğaltmak, faydasız sözler ve lüzumsuz işlerden uzak durmak, Allah’ın kulları için koyduğu sınır, helaller ve haramlar ve sosyal medyada mahremiyet gibi konular, öğrencilere sohbet, ders ve konferans tadında anlatılarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulamalarına rehberlik edildi.
2,5 ayda 3 bin 500 öğrenciye ulaşıldı
Konu hakkında Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Bilecik Müftülüğü 2,5 ay gibi kısa bir zamanda 7 pansiyon, 21 orta okul ve lisede yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye ulaştı. Müftülüğün dini değerleri ve hayatı anlamlandırmak, İslami bir perspektifte gereği gibi yaşamak noktasında gençliğe rol model olup kaktı sağlaması hem gençliği hem de yetişkinleri umutlandıracak konferansların 2019-2020 eğitim -öğretim yılının ikinci yarısında da devam etmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Konferansların sonunda din görevlileri öğrencilerin güncel sorularına cevaplar vermektedir. Ayrıca Gençliğe Değer Projesi kapsamında öğrencilerin sorunlarına İslami çözümler getirerek pratik hayatlarına katkıda bulunmaktadır" denildi.

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