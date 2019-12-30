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  4. Bilecik Pazaryeri'nde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bilecik Pazaryeri'nde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 30.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

Bilecik Pazaryeri'nde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Pazaryeri ilçesinde okullarda eğitime yarın ara verildiğine ilişkin karar, belediyenin anons sistemi ile duyuruldu. Anonsta vatandaşların aşırı yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olması da istendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu, ekiplerin aksaklık yaşanmaması için çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı

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Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Çiğdem Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
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