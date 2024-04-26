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Bilecik’e 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı

İHA İHA
26.04.2024 10:29
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Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, 2023 yılında yerli yabancı 109 bin kişinin kentte konaklama yaptığını söyledi.

Bilecik’e 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı

İl Müdürü Bircan, 2023 yılında il genelindeki otel, oda ve yatak sayıları hakkında bilgi verdi. Bircan, "Kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’imize 2023 yılında 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerin çoğunluğunu Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali türbeleri oluşturdu. Osmanlı Devletinin kurulduğu bu topraklarda 2024 yılında 2 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz. İlimize başta Bursa, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Kocaeli, Sakarya, Konya ve İstanbul gibi kimi kendi imkanları kimileri ise belediye turları ile geliyorlar. İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli basit konaklama belgeli otel sayısı 53, oda sayısı bin 634, yatak sayısı 3 bin 235’tür. 2023 yılında 10 bin 3732’si yerli, 5 bin 299’u yabancı olmak üzere toplam 109 bin 31 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca, ilimizde turizm işletme belgeli 5 yatırım belgeli tesis ile 11 adet seyahat acentesi bulunmaktadır" dedi.

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