YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'in coğrafi işaretli Çukurören biberinde 650 ton rekolte bekleniyor

Bilecik'in coğrafi işaretli Çukurören biberinde 650 ton rekolte bekleniyor

22.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkeze bağlı Çukurören köyünde 320 dekar alanda yetiştirilen acı biberin üretiminin artırılması ve pazarının genişlemesi için kurutma tesisi yapılacak - Köy Muhtarı Muhittin Dündar: - "Hasada başladık. İyi tarım uygulaması ile denetimli bir şekilde üretim yapıyoruz. Zararlı ilaç kullanılmaması konusunda üreticimizi uyarıyoruz"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te 150 yılı aşkın süredir üretildiği bilinen coğrafi işaret tescilli Çukurören biberinde hasat başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen biberin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerden itibaren mesai yapıyor.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde halkın ağırlıklı geçim kaynağı olan kırmızı renkteki acı biber, hasattan sonra kurutularak yurt içindeki satış noktalarına gönderilecek.

Köyde 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda üretilen biberde bu yıl yaklaşık 650 ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca 600 bin lira ile desteklenecek proje kapsamında Çukurören'de oluşturulacak Köy Kalkınma Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek makineli kurutma tesisiyle iş gücü maliyetinin düşürülüp üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, yetiştirdikleri biberin ata tohumundan elde edildiğini söyledi.

Çimlenmesinden tohumuna, üretiminden hasadına tüm aşamaların köylüler tarafından yapıldığını belirten Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tohumunu hiç değiştirmedik. Biberimizin genetik özelliği bozulmamıştır ve aroması farklı bir ürün. Bunun sırrı toprağından ve suyundan. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 'iyi tarım uygulaması' ile üretim yapıyoruz. Bu da kalitemize kalite katıyor. Her biber acı oluyor ama bizim biberimiz acı olmakla beraber yemeğin lezzetini değiştirmiyor."

Dündar, üretimi artırmak için teknolojiye ayak uydurduklarını ifade etti.

Kurutma tesisi projesinin hayata geçirilmesiyle üretimi artırmayı, pazarın genişlemesini ve büyük marketlerde satışı hedeflediklerini dile getiren Dündar, "Hasada başladık. İyi tarım uygulaması ile denetimli bir şekilde üretim yapıyoruz. Zararlı ilaç kullanılmaması konusunda üreticimizi uyarıyoruz." dedi.

- Kuru fasulye, nohut, çorba ve Arnavut ciğerinin yanında tüketiliyor

Üreticilerden Birol Özdemir ise mart ayından itibaren özenle ilgilendikleri biberin hasadına başladıklarını belirtti.

Emek yoğun bir iş yaptıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Her sene dalından kopardığımız biberin tohumunu çıkartarak gelecek seneye ekerek üretime devam ediyoruz. Yani 12 ay ilk aşamasından son aşamasına kadar uğraşıyoruz. Ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerine gönderiyoruz. Doğal yöntemle kurutulması dolayısıyla tercih ediliyor. Yemeklere ayrı bir tat ve lezzet katıyor. Acı biberimiz genellikle lokantalarda kuru fasulye, nohut ve çorbaların yanında tüketiliyor. Trakya ve Ege Bölgesi'nde de Arnavut ciğerciler başta olmak üzere ızgaracılar çok alıyor. Müşterilerimiz memnun. Biberimizin kalitesini bilenler bizi buluyorlar, pazarlamada sıkıntı çekmiyoruz. Her bölgenin kendine özgü bir ürünü varsa bizim de Çukurören biberimiz var. Üretimin zorluğu var ama biz severek yaptığımız için çok fazla da yormuyor. İşçiliği çok fazla. Hava şartlarına göre üretim rekoltesi değişiyor ama yıllar birbirini tamamlıyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandıGÜNCELLEME - İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Bilecik biber üretim

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:58
İkindi
16:23
Akşam
19:06
Yatsı
20:24
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Kadınlara çağrı: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

Kadınlara çağrı: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.