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Bilecik’in değerlerini anlatan kitap kütüphane raflarındaki yerini aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bilecik’te geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan Bilecikli yazarlar, şairler, gazeteciler, radyo ve televizyoncuları bir araya getirilirken, bu birliktelik kitaplaştırılarak kütüphane raflarındaki yerini aldı.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan yazarlar, şairler, gazeteciler, radyo ve televizyoncular ilçenin tanımı için davet edilmişti.

Bilecik’te geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan Bilecikli yazarlar, şairler, gazeteciler, radyo ve televizyoncuları bir araya getirilirken, bu birliktelik kitaplaştırılarak kütüphane raflarındaki yerini aldı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan yazarlar, şairler, gazeteciler, radyo ve televizyoncular ilçenin tanımı için davet edilmişti. Bu birliktelik kitaplaştırılarak kütüphane raflarındaki yerini aldı. Etkinliğin ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, 1 yıl süren bir çalışmanın ardından Bilecik’e mal olmuş değerleri bir kitapta topladı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve okul aile birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Müdürlüğünce basılarak dağıtıma hazır hale getirildi.

"Kitabın derlenip basımına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum"
Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sedat Büyük’ün Bilecik’te bir ilke imza attı. 2019 yılında gerçekleştirdiği etkinlikte ilimiz ve ilçelerimizde yetişmiş Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan yazarlar, şairler, gazeteciler, radyo ve televizyoncuları bir araya getirildi. Yaşayan bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmek için 1 yıl süren bir çalışmanın ardından belediyemizin desteği ile kitap olarak bastırdık. Bundan sonra kütüphanelerde ilimizin değerlerini anlatan kitap yerini alacak. Kitabın derlenip basımına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Emre Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
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