Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

6 Eylül Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, protokolün katıldığı programla kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, salonun korona virüs nedeniyle 3’de 2’lik kısmının boş olduğu görüldü.

“Bilecik Kurtuluş Savaşı’nda önemli gelişmelerin yaşandığı bir şehirdir’’

Belediye Başkanı Semih Şahin, salgınla mücadelede kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tam 98 yıl önce bugün, ulusal egemenliğimiz için 26 Ağustos’ta Büyük Taaruz’u başlatarak düşman ordusunu önüne katarak süren Türk ordusu Bilecik’e girmişti. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan Büyük Taarruz, milletimizin ve büyük özverisi ve fedakarlığı, ordumuzun kahramanlıkları sayesinde zaferle sonuçlandı. Ardından gelen süpürme harekatıyla düşman Bilecik’ten ve diğer Batı Anadolu şehirlerinden atıldı. Bu askeri harekat, esarete mahkum edilmek istenen milletimizin kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştuğu bir siyasi hamle ile sürdürüldü ve 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla, yani halk idaresinin kurulmasıyla sonlandı.”