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Bilecik’in en işlek caddesi araç trafiğine kapatıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Dünyayı saran Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi araç trafiğine kapatıldı.Bilecik Valiliği tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerince Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesini demir barikatlarla kapattı.

Dünyayı saran Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
Bilecik Valiliği tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerince Bilecik’in en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesini demir barikatlarla kapattı. Caddeye bağlanan tüm sokakları da kapatan ekipler, cadde üzerinde geniş çaplı önlem aldı. Bu cadde üzerinde kentteki çoğu banka ve çok sayıda esnaf yer alırken, burada yoğunluğu azaltmak adına alınan bu kararın ilerleye günlerde gerekirse yaya trafiğine de kapatılabileceği öğrenildi.

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