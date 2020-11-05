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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul tarafından bir apartmanda karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölpazarı merkezinde bulunan bir apartmanda Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması, uyarıcı şerit, levha, tabela asılmasına karar verildi."

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İkindi
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Akşam
18:00
Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Mesut Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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