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Bilecik'in linga tatlısı gelecek nesillere aktarılacak

BİLECİK HABERLERİ  | 12.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Bilecik'in linga tatlısı gelecek nesillere aktarılacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kültür envanteri çalışmaları kapsamında rastlanan, unutulmaya yüz tutmuş linga tatlısının gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.

Valilik ilin tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turizme yönelik değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak ve unutulmamasını sağlamak amacıyla alan araştırması yürütüyor.

Çalışmaya katılan İl Kültür ve Turizm Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit, Bozüyük ilçesinde haberdar olduğu tatlının tarifini bilen ender kişilerden 77 yaşındaki Necla Öztekin'le temasa geçti.

Ceviz, pancar pekmezi, un ve yağdan hazırlanan, bölge halkı tarafından "evde olanlarla yapılan tatlı" diye bilinen linganın tanıtımı için proje hazırlanacak.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, ilin tanıtımında da etkin rol oynamasını bekledikleri bu tatlının, önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Kentin zenginliklerini gelecek kuşaklara taşımak ve mevcut olan insan varlığıyla tanıyabilmek, tanıtabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak köylerimizin tamamının hikayelerini toparlamayı amaçladık. Bu hikayelerin içinden atasözleri, deyimler, maniler, yöresel yemekler, unutulmaya yüz tutmuş tatlar da tespit edelim ve halkımıza yeniden tanıtalım, ilimizin turizm alanındaki gelişmelerine katkı sağlayalım istedik. Çalışmalar kapsamında tespit ettiğimiz linga tatlısının çok özgün bir tadı var. Doğal hali ile yapılması, nesillerden nesillere de yansıtılması önemli. Bunun ham maddesi pekmez ve ceviz ki onlar da Bilecik’te çok çeşitleri ile yapılan ürünler."

Necla Öztekin de tatlının çok eskiden meşhur olduğunu, zamanla isminin bile unutulduğunu belirtti.

Bu geleneksel lezzeti Söğütlü olan kayınvalidesinden öğrendiğini aktaran Öztekin, "Şimdi hazır tatlılar çok. Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş, çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış. O zaman evlerde her zaman ne bulunur? Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ. Evde olanlarla çok ekonomik, yarım saatlik iş." dedi.

Öztekin, bu damak tadını yaşatmak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
linga tatlısı Tatlı Unutulmaya yüz tutmuş lezzet

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