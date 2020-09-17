Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi kapsamında Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında yapılan "Hasat Günü"ne katıldı.

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütülüyor. Bu program kapsamında Bilecik merkeze bağlı Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında yapılan "Hasat Günü" yapıldı.

"Büyük ilgi toplayan eğitime, farklı köylerden 26 kadın çiftçi ve teknik personeller katılım sağladı"

Hasat Gününde kadın çiftçilerle beraber rezene hasadı yapan İl Müdürü Yoldaş, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kapsamında il müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ’Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor’ projesi 2020 yılı yatırım programına alınmış olup Bilecik’te uygulanmaya başlandı. Bu projeyle merkez ilçeye bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut Köylerinde kadın çiftçilerin alternatif bir ürün olan rezene bitkisiyle tanışmaları sağlanarak küçük alanları değerlendirmek hedeflendi. Ayrıca Alpagut köyünde kadın çiftçilere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Büyük ilgi toplayan eğitim, farklı köylerden 26 kadın çiftçi ve teknik personeller katılım sağladı. Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden gelen hocaların rezene yetiştiriciliği ile ilgili gerçekleştirdikleri sunum sonrası kadın çiftçilerin soruları yanıtlandı. Ayrıca Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında bitkiyi yakından görme fırsatı bulan kadın çiftçiler eğitimde aldıkları teorik bilgiyi uygulamalı olarak pekiştirdiler" dedi.