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Bilecikli kick boksçu Türkiye şampiyonu oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 28.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Pazaryeri Spor Kulübü Kick Boks Takımı sporcusu Ayşe Turan, Büyük Bayanlar 65 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık bin sporcunun katıldığı anlatana takım antrenörü Fehmi Piliç, "Sporcularım ile gurur duyuyorum.

Pazaryeri Spor Kulübü Kick Boks Takımı sporcusu Ayşe Turan, Büyük Bayanlar 65 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen turnuvaya yaklaşık bin sporcunun katıldığı anlatana takım antrenörü Fehmi Piliç, "Sporcularım ile gurur duyuyorum. Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sporcu yetiştirmemiz de emeği geçen Kick Boks Eğitim Kursları açarak destek veren Halk Eğitim Müdürümüz Sedat Büyük’e, bizi destekleyen Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e, Bilecik İl Spor Müdürlüğüne, Kick Boks İl Temsilcisi İsmail Özdil’e ve spor hayatımı borçlu olduğum Harun Alan’a teşekkür ederim. Hedefimiz Milli Takıma girip Avrupa Şampiyonasında da adımızı duyurmak istiyoruz" dedi.

"Şükürler olsun bir Türkiye şampiyonumuz daha oldu"
Pazaryeri Spor Kick Boks Takımının başarısından dolayı gurur duyduklarını anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı aynı zamanda Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin, “Şükürler olsun bir Türkiye şampiyonumuz daha oldu. Mücadele eden sporcu kardeşlerimin emeklerine sağlık. Pazaryeri sevdası olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Pazaryeri sizinle gurur duyuyor" dedi.

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