YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecikspor gol oldu yağdı

Bilecikspor gol oldu yağdı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig müsabakası Bilecikspor, lig sonuncusu Güneşspor’u farklı yendi.
Bilecik 1. Amatör Lig’in 21’inci haftasında Bilecik Edebali Stadından Bilecikspor, Güneşspor’u 9-0 yendi. Maça Bilecikspor’un şampiyonluk yarışından koptuğu için taraftar ilgi göstermezken, maç öncesi maçın ikinci yan hakemi olan Gamze Ütangeç’e Bilecik ASKF ve Faal Hakemler Derneği üyeleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.
Maça iyi başlayan Bilecikspor açın henüz 2’inci dakikasında Enes Tel ile 1-0 öne geçti. Maçın 9’uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında kırmızı şimşekler penaltı kazandı. Topun başına geçen Enes Tel kensinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarıya Bilecikspor 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 56’ncı dakikasında golcüsü Enes Tel, durumu 3-0’ getirdi. Bu golle 3’üncü golünü atan Enes Tel hattrick yapmış oldu.
Maçın 60’ıncı dakikasında Bileciksporlu İsmail Yıldız durumu 4-0’a getirirken, maçın 65’inci dakikasında Zafer Aksoy, 72’inci dakikasında Talha Kara’nın golleriyle durum 6-0’a geldi. Maçın 78’inci dakikasında Zafer Aksoy kendisinin kendisini ikinci takımının Bilecikspor’un 7’inci golünü kaydetti. Maçın 82’inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 8-0’a getirdi. Maçın 85’inci dakikasında Tuna Kumru Bilecikspor’un 9’uncu golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Bilecikspor maçı 9-0 kazandı.
Bu galibiyet ile puanını 51 yapan Bilecikspor, 4’üncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Lig sonuncusu Güneşspor ise, 4 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Bilecik Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

BEBKA’nın şubat ayı toplantısı Bilecik’te gerçekleşti

BEBKA’nın şubat ayı toplantısı Bilecik’te gerçekleşti

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.