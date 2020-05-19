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Bilecik’te 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Haftası kutlamaları sona erdi. Bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle hiçbir sportif etkinlik yapılmadı. Törende Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut ve diğer şube müdürlerinin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.
Öte yandan kutlamalar bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

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