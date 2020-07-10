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Bilecik’te 2019 yılında 433 yangın meydana geldi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2019 yılı içerisinde 93’ü bina, 29’u atölye, imalathane, fabrika olmak üzere 433 yangın meydana geldiği bildirildi.Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, merkez ve ilçelerde kamu kurum personeline, mahalle muhtarları ile AFAD gönüllülerine ’’Temel afet bilinci ve yangın’’ eğitimi verildi.

Bilecik’te 2019 yılı içerisinde 93’ü bina, 29’u atölye, imalathane, fabrika olmak üzere 433 yangın meydana geldiği bildirildi.
Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, merkez ve ilçelerde kamu kurum personeline, mahalle muhtarları ile AFAD gönüllülerine ’’Temel afet bilinci ve yangın’’ eğitimi verildi. Afetlere hazırlık yılı kapsamında Haziran ayı ve sonrasının ana temasının ’’İtfaiye-Yangın’’ olarak belirlendiğinden, AFAD Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde kamu kurum personeli, muhtarlar ve basın mensuplarına yönelik "Temel Afet Bilinci ve Yangın" eğitimi düzenlendi. Temel afet bilinci, yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan malzemeler ve cihazlar, yangın önleyici tedbirler, yangınlara müdahale ile tahliye tatbikatlarının uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde, ev, iş, tarım arazileri, mera, orman alanları ya da kazalarda ve doğal afetlerde çok sayıda yangın çıktığı, can ve mal kayıplarına neden olduğu bilgileri verildi.
Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman itfaiye olamayacağından, kişilerin kendilerinin yaşam alanlarında veya yakın çevrelerinde çıkabilecek ya da çıkan yangın durumunda ne yapacaklarını ve yangın söndürme cihazlarını kullanmalarının son derece önemli olduğunu anlatan eğitmenler AFAD Şube Müdürü Yılmaz Durmuş ile Şef Ercüment Diyar ve Jeoloji Mühendisi Betül Balaban tarafından yangın esnasında korunma önlemleri, afet bilinci, yangın eğitimleri ve itfaiye aracının tanıtımı yapıldı.
Bilecik’te 2019 yılında 433 yangın meydana geldi
Öte yandan eğitimde Bilecik il genelinde 2019 yılı içerisinde 93 adet bina, 29 adet atölye-imalathane-fabrika, 68 adet motorlu araç, 7 adet odun-kömür deposu, 19 adet orman-fidanlık, 144 adet ot-saman-çöp-ekin ve 73 adette diğer yangınlar olmak üzere 433 yangın meydana geldiği söylendi

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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