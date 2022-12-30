Bilecik’te 8’inci OSB kuruldu

Kurulduğu yer başta olmak üzere bölge geneline büyük bir katkı sağlayacağı düşünülen Gölpazarı Gıda İhtisas OSB ile birlikte Bilecik’teki organize sanayi bölgesi sayısı sekiz oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Gölpazarı ilçemiz tarımsal üretimiyle ön plana çıkan ve bu özelliği itibariyle de hem ilimize hem de bölgemize değer katan bir ilçe. Üreticilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünler artık üretildiği yerde, Gölpazarı’nda katma değer kazanacak. Böylece hem üreticilerimiz kazanacak hem Bilecik’imiz kazanacak hem de Türkiye kazanacak. Gıda ihtisas OSB’ler yapıları gereği yeşil OSB olarak da anılan çevreye zarar vermeyen aksine bulunduğu bölgelerde doğayı ve tarımsal üretimi destekleyen ve geliştiren sanayilerdir. Bu gelişmeyle birlikte Gölpazarı’mızda tarımsal üretimin artacağı ve daha iyi şartlarda ürünler üretileceğine hiç şüphe yoktur. Kurulacak olan sanayi tesisleri bölgeye hitap edecek nitelikte olup kırsal kalkınmada ciddi bir hamle yaşanacağı beklenmektedir. Gölpazarı Gıda İhtisas OSB Bilecik’imizin sekizinci ülkemizin 350’inci OSB’si olarak kurulmuştur. Memleketimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.

Vali Kızılkaya, Gölpazarı Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasında emeği geçen Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’i ve il özel idaresini tebrik ederek desteğini Bilecik’ten esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkürlerini iletti.

