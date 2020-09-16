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Bilecik’te Ahilik Haftası kutlamaları başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ve beraberindeki heyeti ağırladı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, konuklarına teşekkür ederek, Ahilik Haftasını kutladı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, konuklarına teşekkür ederek, Ahilik Haftasını kutladı. Kültürümüz ve toplumsal yaşantımızda ahilik geleneğinin önemine değinen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak, bu anlamdaki geleneklerin korunması ve yaşatılması için yapılması gereken çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ise, Başkan Şahin’e katkıları ve konukseverliği dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Başkan Şahin ziyarette ayrıca ’Yılın Ahisi’ seçilen esnaf Erdan Şanlı, ’Yılın Kalfası’ seçilen esnaf İsmail Kay ve ’Yılın Çırağı’ seçilen esnaf Halime Yıldız’a hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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