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Bilecik’te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi.Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından Pazaryeri Gençlik Merkezi’nde berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi.

Bilecik’te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde görev yapan berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi.
Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından Pazaryeri Gençlik Merkezi’nde berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi. Erduran, katılımcıları genel hijyen, dezenfeksiyonu, berberlerin ve kuaförlerin kullandıkları ekipmanlar ve aletlerini nasıl dezenfekte edileceği, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirdi.
"Bulaşıcı hastalıkların kan ve solunum yoluyla nasıl bulaştıkları bilgilerini verdik"
Erduran, konu ile ilgili verdiği bilgilerde, “Pazaryeri ilçemizde görev yapan berber ve kuaförlere genel hijyen dezenfeksiyonu, berberlerin ve kuaförlerin kullandıkları ekipmanlar ve aletlerini nasıl dezenfekte edileceği konusunda bilgilendirdik. Ayrı bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını, hepatit B, hepatit C, HIV virüsleri, batı Nil virüsü, bulaşıcı hastalıkların kan ve solunum yoluyla nasıl bulaştıkları, berber ve kuaförlerin kan ile temasları halinde ne yapması gerektiği bilgilerini verdik” dedi.

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Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
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