Bilecik’te cezaevinden firar eden firarı her yerde aranıyor

Bilecik’in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan tutuklu kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranıyor.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün gece 00.00’da yapılan sayımda bir kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahsın Ergün Ç. olduğu anlaşılırken tutuklunun bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber olurken Bursa, Eskişehir ve Bilecik’e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahısın eşkal bilgisi verildi.

