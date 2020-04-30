YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te evlere 220 bine yakın maske dağıtıldı

Bilecik’te evlere 220 bine yakın maske dağıtıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyledi.Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Semih Şahin, maske dağıtım çalışmasında yer alan personele teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyledi.
Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Semih Şahin, maske dağıtım çalışmasında yer alan personele teşekkür etti. Bilecik Belediyesi olarak halkın sağlığının korunması için yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldıklarını anlatan Başkan Şahin, "İki hafta gibi kısa bir sürede, şehrimizde çalınmadık tek bir kapı bırakmayarak, maske dağıtan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Gerçekten arkadaşlarımız bu süre zarfında hiçbir ayrım gözetmeden bütün mahallelerimizi ev ev dolaşarak, maske dağıttı. 20’yi aşkın arkadaşımız bu çalışma kapsamında 220 bine yakın maske dağıttı. Çeşitli nedenlerden ulaşmadığını belirten vatandaşlarımıza da ulaştırmaya devam ediyoruz. Her zaman ilk önceliğimiz hemşehrilerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve mümkün olduğunca evde kalmaya devam eden vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:54
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bilecik’te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı

Bilecik’te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.