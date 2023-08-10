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Bilecik’te iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

10.08.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö. E. yanındaki bıçak ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi bacağından yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri yaralama olayına karışan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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