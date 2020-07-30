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Bilecik’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Osmaneli -İznik karayolunda meydana geldi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Osmaneli -İznik karayolunda meydana geldi. İznik’ten Osmaneli istikametine gelmekte olan M. Demirci idaresindeki 11 ED 231 plakalı otomobil, sürücüsü ile karşı istikametten gelmekte olan C. Yiğit idaresindeki 43 FVFV 221 plakalı otomobille Kavaklar mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 11 ED 231 plakalı otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer aracın sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı

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Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
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