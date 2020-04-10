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Bilecik’te ilk kez Pazaryeri’nden yapılmaya başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğrenciler, uzaktan eğitimin yanı sıra anla-hızlan-odaklan-başar (AHOB) eğitimi alıyor.Bilecik’te ilk kez Pazaryeri’nde başlayan AHOB eğitim sistemi ile öğrencilerin dikkatlerini arttırmak, odaklanmalarını geliştirmek ve okuma bozukluklarının giderilmesi amaçlanıyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğrenciler, uzaktan eğitimin yanı sıra anla-hızlan-odaklan-başar (AHOB) eğitimi alıyor.
Bilecik’te ilk kez Pazaryeri’nde başlayan AHOB eğitim sistemi ile öğrencilerin dikkatlerini arttırmak, odaklanmalarını geliştirmek ve okuma bozukluklarının giderilmesi amaçlanıyor. Pazaryeri İlçe Kaymakam Vekili Berker Çırak, öğrencilerin kullanımına sunulan AHOB sistemiyle ilgili bilgi vererek, "ZEKASOFT yazılım tarafından hazırlanan AHOB eğitimi öğrencilerin dikkatlerini arttırmak, odaklanmalarını geliştirmek ve okuma bozukluklarının giderilmesi amacı ile geliştirilen bir programdır. Pazaryeri ilçemizdeki bütün öğrencilerimiz tarafından Aralık ayından beri kullanılabilmektedir. EBA ve EBA TV’nin yanında AHOB’u daha önce kullanmayan öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir. Daha önce giriş yapan öğrencilerimiz de programdan süresiz olarak yararlanabileceklerdir. 28 dersten oluşan programda düzenli ve tekrarlı şekilde çalışıldığında diğer derslerde de akademik başarının anlamlı şekilde arttığı görülmüştür. Öğrencilerimize evde kaldıkları süre boyunca programı kullanabileceklerini hatırlatır, iyi çalışmalar dilerim" dedi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
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