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Bilecik’te iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

İHA İHA
03.07.2024 10:44
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Bilecik’te faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik’te iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

Bilecik merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine giden 2 şüpheli şahsın; işyerinin kapısını tekmeleyerek kapıyı zorladıkları, akabinde silah kullanarak kapıya ateş ettikleri ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Silahla ateş eden şüphelinin iş yeri aramasında 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan diğer 2 şüpheli hakkında; ‘Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme’ suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Olayda kullanılan; 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah kullanan şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Express


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