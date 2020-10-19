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Bilecik'te izinsiz ağaç kesen kişiye para cezası

BİLECİK HABERLERİ  | 19.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz: - "Birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik. Sorumlular, adalet karşısında hesap verecek"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde izinsiz olarak 34 ağacı kestiği tespit edilen kişiye para cezası kesildi.

Samrı köyünde Civansırtı Ormanları'nda bazı çobanların, ağıllarının etrafındaki meşe ağaçlarını keçilere yedirmek üzere kestiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeye giden Kaymakam Ali Açıkgöz, jandarma ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, 4 hektar alanda 502 meşe ağacının kesildiğini belirledi.

Orman muhafaza görevlilerince suçüstü yakalanan ve 34 ağacın kesilmesinden sorumlu olduğu belirlenen kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bu kişi, orman suçları kapsamında adli işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildi.

Kesilen diğer 468 ağaçla ilgili ise 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

- "Birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik"

Kaymakam Açıkgöz, yaptığı açıklamada, sorumluların tespiti konusunda titizlikle çalışıldığını belirterek, "502 ağacın kasıtlı olarak yok edildiğini ve orman emvali olarak dahi kullanılamayacak vaziyette çürümeye terk edildiğini görünce yüreğimiz yandı. Bilecik'in tamamında meydana gelen yangınlarda 6 hektar alan zarar görürken, sadece bu alanda birkaç kendini bilmezin 4 hektar meşelik alanı yok ettiğini tespit ettik. Sorumlular, adalet karşısında hesap verecek." ifadelerini kullandı.

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