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Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Pazaryeri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Y.T, S.A, A.A. ve Ö.F.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.A., A.A. ve Ö.F.D. tutuklanırken, Y.T. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kablo hırsızlığı

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