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Bilecik’te kabristanlar boş kaldı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te her bayram ziyaretçilerle dolup taşan kabristanlar, bu bayram korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından kabristanlar bu bayram boş kaldı.

Bilecik’te her bayram ziyaretçilerle dolup taşan kabristanlar, bu bayram korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından kabristanlar bu bayram boş kaldı. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde de her bayram dolup taşan ilçe mezarlığında sessizlik hakimdi. Belediye tarafından temizlenen ve bayrama hazırlanan ilçe mezarlığı sadece belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar ziyaret etti.

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Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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