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Bilecik’te kamuda mesai saatleri değişti

BİLECİK HABERLERİ  | 01.12.2020 17:18 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covit-19) salgını yayılımını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini söyledi.Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "2 Aralık 2020 günü (yarın) gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, sağlık müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bilecik’te kamuda mesai saatleri değişti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covit-19) salgını yayılımını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini söyledi.
Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "2 Aralık 2020 günü (yarın) gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, sağlık müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak. Ancak vatandaşların ihtiyaçları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kurum amirlerinin kontrolünde ve belirleyeceği esaslar çerçevesinde 08.30-10.00 ile 16.00-17.30 saatleri arasında her kurumda nöbetçi personel bulundurulacak" dedi.

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Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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