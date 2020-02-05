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Bilecik'te lise öğrencileri 65 ünlü resim tablosunu canlandırdı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Etkinlikte 132 öğrenci, Mona Lisa'dan Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar pek çok eseri canlı performansla beğeniye sundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir grup lise öğrencisi tarafından 65 ünlü resim tablosunun canlandırıldığı etkinlik ilgi gördü.

Valilik tarafından başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "iletişim ve dil kullanım becerisi ile sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, değerler eğitimi, akademik başarının artırılması, bağımlılıkla mücadele" çalışmaları kapsamında, 11'inci sınıf öğrencileri "canlı resim sergisi" hazırladı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yerli ve yabancı ünlü ressamların 65 eseri kostümleriyle birebir aktarıldı.

Sergide, Leonardo Da Vinci'nin "Mona Lisa", Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Turgut Zaim'in "Pakistanlı Kız", Johannes Vermeer'in "Süt Boşaltan Kadın" gibi eserleri canlandırıldı.

Açılışa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, serginin özenle ve titizlikle hazırlandığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Şentürk, "65 tabloyu 132 öğrencimiz birebir canlandırmış. Geniş katılımlı ve tamamen öğrencilerin kendi gayretleriyle, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları çok güzel bir etkinlik. Bu çalışmayı Bilecik'in tamamına taşımak istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü Sami Aygün de etkinliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı uygulama havuzu kapsamında düzenlediklerini aktardı.

Aygün, "Öğrencilerimiz burada tiyatro, görsel sanat ve drama etkinliklerini ortaya koydu. Aynı zamanda da tabloyu anlattıkları için dil ve iletişim becerilerini de kullanma imkanı buldular. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında, öğrencilerimizi, teknolojik aletlerin zararlı etkilerinden ilgililerini sanata yönlendirmeyi hedeflemiş oluyoruz." diye konuştu.

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Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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