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Bilecik’te maskesi olmayanlar pazara alınmadı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.04.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bilecik’te her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesine kurulan ’köylü pazarı’ diye de adlandırılan Pazar Pazarı’na maskesiz gelen vatandaşlar pazara alınmazken, vatandaşların imdadına belediye yetişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de denetimler artırıldı.

Bilecik’te her hafta pazar günü Ertuğrulgazi Mahallesine kurulan ’köylü pazarı’ diye de adlandırılan Pazar Pazarı’na maskesiz gelen vatandaşlar pazara alınmazken, vatandaşların imdadına belediye yetişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de denetimler artırıldı. Bu kapsamda her hafta pazar günü kurulan pazarın etrafı demir barikatlarla kapattı. Pazara tek giriş çıkık verilirken, maskesiz gelen vatandaşlar pazara alanına alınmadı.

Belediye maske dağıttı
Maskesiz evlerinden çıkan ve pazara gelen vatandaşlarının imdadına Bilecik Belediyesi yetişti. Pazar girişinde kurulan bir stantta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, maskesi olmayan bin 200 vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Öğleden sonra biten maskeler sonrası belediye dağıtımı keserken, polis ekipleri tekrar maskesi olmayan vatandaşları yine pazara almadı.

"Bizim görevimiz değil"
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, maskenin yetişmediğini, maske dağıtmak işinin kendilerinin olmadığını bunun Vefa Sosyal Destek Grubunun görevi olduğunu söyleyerek, "Bizler vatandaşlara yardım amaçlı maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Şuan 20 bin maske siparişi verdik, onlarda geliyor. Onlar gelince vatandaşların mağduriyeti kalmayacak" dedi.

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İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:56

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
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