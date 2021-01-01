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Bilecik’te polisten ve jandarmadan korona ve yılbaşı denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 01.01.2021 00:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarında Covid-19 ve yılbaşı kutlaması yönelik denetimler gerçekleştirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi’ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarında Covid-19 ve yılbaşı kutlaması yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi’ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı. Osmaneli İlçe Emniyet ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren ilçe merkezide, köylerde ve yollarda Korona virüs (Covid-19) ve yılbaşı kutlamalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde ilçe merkezinde bulunan oteller, pansiyonlar emniyet müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri trafik ekiplerince, köyler ve yol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri de jandarma ekiplerince tek tek kontrol edilerek korona virüse karşı uyarılarak, kutlamaların yasak olduğu hakkında bilgiler aktarıldı. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

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