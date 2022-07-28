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Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirildi

28.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Bırak Kazan" kampanyası kapsamında sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya doğrultusunda, sigarayı bırakan kişiler arasında yapılan kurayla belirlenen isimlere ödüllerinin takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende kampanya sonucunda sigarayı bırakan 4 kişiye çeyrek altın, 8 kişiye ise çeşitli hediyeler verildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, ödülün aslında altın olmadığını, asıl kazanılanın sağlık olduğunu vurguladı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında bir farkındalığı ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin çağrısına Bilecik'te 452 kişi müracaat etti. Biz, bu 452 kişiden bir ay boyunca sigarayı bırakmalarını rica ettik. Bu kampanyada tatlı bir rekabet oldu. Kampanyaya başvuru yapan 452 kişinin 217'sinin sigarayı bıraktığını tespit ettik. Bu çalışmayla birçok sigara bağımlısının sigaradan uzaklaşmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 kişiye sembolik olarak çeyrek altın hediye ettik. Aslında kampanyaya katılan herkes kazanmış oldu. Her türlü bağımlılıkla her anlamda mücadele etmek hepimizin görevi."

Kampanyada ödül kazanan Ahmet Enes Ürgün ise çocukları için sigarayı bıraktığını ifade etti.

Ödül kazanan Funda Zehra Üneral Tekin de sağlıklı bir yaşam için herkesin sigarayı bırakması gerektiğini belirtti.

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